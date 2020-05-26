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Toyota показала новые Hilux и Fortuner. Ждём?

today 4 июня 2020 comment 0

Одновременно с премьерой рестайлингового Hilux для Европы компания Toyota показала обновленный Fortuner для Юго-Восточной Азии и Австралии.

Внедорожник немного изменился внешне, особенно это касается передней части. Здесь новые фары, бампер и решётка радиатора.

 

 

Гамма двигателей обновленного Fortuner в Таиланде и Австралии осталась без изменений. Однако дизель 2.8 модернизирован: у него улучшена система охлаждения, изменен управляющий софт, отдача увеличена со 177 лошадиных сил (450 Нм) до 204 сил, а расход снижен на 17 процентов.

 

 

Главная фишка Toyota Hilux — увеличившаяся в размерах решетка радиатора, другие светодиодные фары и фонари.  В салоне: новая «приборка» и улучшенная медиасистема с восьмидюймовым дисплеем и физическими переключателями.

 

В технической части изменений тоже немного. Для пикапа доступен дизель 2.8 мощностью 204 лошадиные силы и 500 Нм крутящего момента, с которым может работать шестиступенчатая «механика» или «автомат» с таким же количеством передач. Пикапы, оснащенные новым мотором, разгоняются до «сотни» за 10 секунд ровно, что на 2,8 секунды быстрее машины с двигателем 2.4, и расходуют в среднем 7,8 литра топлива на 100 километров.

 

Продажи пикапа в Восточной Европе начнутся летом, а в Западной - осенью. Какая мы Европа, мы скоро узнаем.

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