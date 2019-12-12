Mercedes-Benz GLA стал умнее и просторнее

Mercedes наконец-то перестал кормить нас тизерами и показал кроссовер GLA второго поколения целиком и без камуфляжа. Хотя презентация была виртуальной, представленная на ней машина оказалась абсолютно настоящей, и как отметил исполнительный директор немецкого концерна Ола Каллениус, стала лучше предшественницы во всех аспектах – удобнее, безопаснее и эффективнее.

Но, как известно, прогресс является суммой количественной изменений. Поэтому о цифрах. Колесная база и длина, построенного на уже известной по последнему A-классу переднеприводной платформе MFA2 автомобиля, составляют соответственно 2779 и 4410 мм. Это означает, что в сравнении с моделью первого поколения расстояние между осями новенького GLA стало больше на 30 мм, а сам он короче на 14 мм. При этом кросс подрос на 104 мм, и теперь его габаритная высота насчитывает 1611 мм. Благодаря последней прибавке пространство над головами сидящих спереди увеличилось на 22 мм.

Клиренс, между прочим, тоже вырос до 143 мм, и теперь немецкий компакт может носить колеса диаметром до 20-дюймов. Заметна прибавка и по части электронных ассистентов. Система автоматического торможения входит в базовое оснащение, а в списке опций появилась весьма экзотическая функция подготовки машины к мойке. При нажатии одной кнопки закрываются окна и люк, в салоне включается рециркуляция воздуха, а стекла блокируются. Как и на большинстве недавно вышедших «Мерседесов» аналоговая приборная панель новичка уступила место графическому экрану. Размер диагонали которого, в зависимости от комплектации, может быть 7 или 10,3 дюймовым. Точно такие же размеры и у расположенного по центру дисплея мультимедийной системы.







Продажи автомобиля в Европе начнутся следующей весной. Вряд ли немцы станут тянуть с выводом машины и на наш рынок. На начальном этапе покупателям будет доступна базовая переднеприводная версия GLA 200 со 163-сильным, 1,3-лировым турбомотором и хорошо подогретый Mercedes-AMG GLA 35 4Matic с отдачей в 306 «лошадей» и всеми ведущими. Другие модификации, включая гибридную GLA 250e EQ Power, способную проезжать чисто на батарейках до 70 км, появятся позже в течение года. Кстати, все полноприводные версии по умолчанию экипированы пакетом Off-Road Engineering со специальной программой движения по бездорожью и ассистентом на спусках.