Vantas — так назвали кроссоверы Chery для США

Компания Chery пытается выйти на рынок Северной Америки. После неудачной попытки 2007 года (тогда партнёром выступал аж Dodge!) помогать китайцам взялся калифорнийский холдинг HAAH Automotive.

В США и Канаде хотят продавать автомобили Exeed: под этим брендом Chery выводит на рынок самые дорогие модели.

Но для заокеанского рынка машины переименуют: для этого партнёры придумали марку Vantas (читается как «Вэнтас»). Первой локальной моделью должен стать кроссовер Exeed TX.

Exeed ТХ по формату напоминает Mitsubishi Outlander: длина базовой версии — 4 690 мм. А ещё есть версия TXL, у которой колёсная база для большего комфорта растянута на 85 мм.







Кроссовер построен на новой платформе M3X. Chery даже говорит при разработке этой архитектуры были использованы некие технологии Jaguar Land Rover!

С модификациями пока туго: есть только турбомотор 1.6 TGDI (197 л.с.) и семиступенчатый преселективный «робот». Привод — передний или полный.

Но что нам от этого? На самом деле, Exeed TX скоро появится и в России! Разумеется, чтобы назвать машину «Вэнтусом», речи не идёт.