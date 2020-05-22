Mazda начала выпуск электрокроссовера (нам можно только помечтать)

С момента дебюта на токийском автосалоне , ТТХ Mazda MX-30 почти не изменились : 145 лошадиных сил и 265 Нм крутящего момента, батарея ёмкостью 35,5 киловатт-часа обеспечивает 200 километров пробега на одной зарядке по циклу WLTP. Привод только передний.







Пробег, конечно, маловат, но японцы говорят, что не ставят большую батарею ради экологии.Собирать Mazda MX-30 будут заводе в Хиросиме, и с учётом привлекательной цены электрокроссовер может стать популярным, если покупателей не смутит небольшая автономность. Европейские клиенты получат электромобили Mazda осенью, а россияне… Наверное, когда-нибудь.