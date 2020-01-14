Январь-Февраль №1-2

МАШИНЫ

Porsche Macan Turbo. Быстро, очень быстро, гораздо быстрее

Вы умеете считать? Тогда досчитайте до четырёх. Ровно за это время новый Porsche Macan Turbo набрал первые 100 км/ч. Чтобы познакомиться с ним, нам пришлось снова лететь в ЮАР, страну пингвинов, Нельсона Манделы и удивительно хороших дорог

Lexus GX 460. Свобода, равенство, братство

Тест-драйв обновлённого Lexus GX 460 проходил во Франции. Выяснилось, что местные про него вообще ничего не знают. Ну им и незачем, у них ведь даже в заповедниках нет грязи. Так что, выходит, место одного из самых совершенных на сегодняшний день рамных внедорожников – в России, тем более что своих у нас почти не осталось

Haval F7x. Безжалостный пожиратель УАЗов

К презентации конвейера в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области компания Haval приготовила сюрприз – стильное, модное и симпатичное внедорожное купе F7x, выполненное в самом популярном на сегодняшний день форм-факторе

Новый Audi Q3. Как Tiguan, только лучше

Брифинг перед тест-драйвом нового Audi Q3 в Неаполе получился многообещающим. Из отведённых на него тридцати минут пять ушло на рассказ о внешности, ещё пять – на описание технической части, а оставшееся время посвятили электронным системам, вариантам настроек и размерам мониторов…

Патриот с автоматом. УАЗ с коробкой от Camaro

Переводим селектор АКП в «Драйв», отпускаем тормоз, добавляем газ – и автомобиль плавно трогается с места. Казалось бы, этот простейший алгоритм уже давно не вызывает удивления. Необычно другое – вы за рулём УАЗа, который ждал автоматическую коробку долгие четырнадцать лет

Новый Volkswagen Touareg. Немного суррогатный, но очень успешный

К великому сожалению, углеводородная эпоха подошла к концу. Экономическая стагнация накрывает страну за страной, и прежде состоятельный средний класс стремительно скукоживается. А значит, исчезает и главный покупатель VW Touareg – мелкий буржуин

Пятое поколение Toyota RAV4. Ахиллесова пята идеального кроссовера

Новый Toyota RAV4 – долгожданная и, пожалуй, самая громкая премьера прошедшего года. Этот среднеразмерный кроссовер всегда имел в России оглушительный успех, и вряд ли что-то помешает его пятому поколению занять привычные верхние строчки рейтингов

Audi Q8. Мастерство художественного жужжания

Q8 – запоздалый ответ Ингольштадта на купе-кроссоверы BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe, которые в последние годы успешно собирают кассу в Европе и России. Вероятно, поэтому к её выходу в компании готовились основательно, чтобы не было стыдно ни перед покупателями, ни перед конкурентами

GAC GS8. За всё ответит Баста

В отличие от многих производителей GAC честно указывает величину дорожного просвета при полной нагрузке. Она равна 162 мм. Для семейного транспорта с тремя рядами сидений вполне нормально. Штурмовать сугробы с таким клиренсом, конечно, не получится, но по заснеженной дороге прохватить можно. Впрочем, на большее GS8 и не рассчитан

Chery Tiggo 4. Вишенка, торт и немного дёгтя

Надо сказать, Tiggo 4 очень красив в статике. Определённо, китайские кроссоверы сегодня выглядят лучше, чем многие корейские и европейские. И даже фронтальная эмблема не режет глаз. Это большое достижение для автомобиля из страны, в которой до недавнего времени существовало неписаное правило: чем меньше свободного пространства на радиаторной решётке, тем лучше

Вояж-кроссовер Skoda Kodiaq. С кофеваркой и электровелосипедом

Признаться, наличие у Skoda Kodiaq экспедиционной комплектации, сделанной на базе версии Hockey Edition, стало для нас полной неожиданностью. Тем не менее она существует и совершенно официально продаётся в России







Как Haval российский рынок завоёвывал

Когда Haval выходил на наш рынок, многие откровенно смеялись. Мол, развалится, сгниёт, пародия на Toyota Prado… Это про H9 говорили. Сейчас уже никто не смеётся, хотя смотрят всё ещё настороженно и покупать боятся

Польские самоходы

В довоенной Польше внедорожники разрабатывались исключительно для армии. Хотя к началу Второй мировой войны поляки всё равно так и не успели организовать хоть какое-то их производство. А потому все полноприводные автомобили (по-польски – самоходы) или остались на стадии концептов, или были выпущены в количестве меньше двух десятков

ЛИКБЕЗ

Всё о моторном масле и его непростой жизни внутри двигателя

Мы часто слышим: «Как мне подобрать хорошее масло? Ну, чтобы не темнело и не угорало. Чтобы подходило именно моей машине…» В общем, мы решили собрать наиболее популярные вопросы, связанные с моторными маслами, и ответить на них разом

ПУТЕШЕСТВИЕ

Кругосветное путешествие Алексея Камерзанова. ЮАР, Свазиленд, Лесото

Лимпопо – волшебное слово, ради которого нам пришлось изменить маршрут. Ведь, как выяснилось ещё на этапе планирования, Корней Чуковский в своём «Айболите» не так уж много выдумал. Калахари и Сахара – совершенно реальные пустыни, а Лимпопо – река, естественной границей разделяющая Зимбабве, Ботсвану и ЮАР

ФОТОПРОЕКТ

Шпицберген

В истории архипелага есть, пожалуй, только одна точная дата – 1656 год, в котором голландец Вильям Баренц и его команда открыли острова Медвежий и Западный Шпицберген. В бортовом журнале Баренц написал, что «земля эта в основном холмистая, довольно возвышенная, видны только горы и острые скалы, поэтому мы назвали её Шпицберген»

РЕПЛИКА

Прощай, Токио…

Прошедший в 2019 году Токийский салон оставил крайне неприятный осадок. Непонятная организация, отсутствие логики и, самое ужасное, ничтожно малое количество интересных экспонатов. Не то чтобы их не было вовсе. Они были. Штук пять. А остальное – самоходные табуретки, швабра, управляемая через спутник, и говорящая яйцеварка

СТИЛЬ

Стрелка в колесе. Обзор автомобильных хронографов

Женщины уверены, что туфли должны сочетаться с сумочкой. Мужчины считают, что часы должны соответствовать автомобилю. Особый шик – если хронометр будет той же марки, что и машина. Мы решили подобрать для вас несколько новинок

ИНТЕРВЬЮ

Владимир Познер о Боге, Москве и автомобилях

Как возникла жизнь? Этого пока никто не знает. Конечно, легко сказать, что всё создал Бог. Но я всегда спрашиваю: «А клопов зачем создавать?» Их никто не ест, они ничью жизнь не поддерживают. Зачем Он создал клопов? Зачем так много нелепого? Зачем человек злобен, эгоистичен, завистлив и жесток? Для чего это всё? Объясни мне, чтобы я понял. Я не возражаю, но дай мне понять